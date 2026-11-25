Це була остання зустріч в рамках робочого візиту прем'єра Угорщини до України.

Володимир Зеленський та прем'єр міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися з представниками угорської громади Закарпаття.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

В зустрічі взяли участь представники духовенства, бізнесу, громадські організації, органи місцевого самоврядування.

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Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Це стало заключною подією в рамках робочого візиту Мадяра до України.

"Я радий, що цей візит голови уряду Угорщини пройшов так конструктивно й позитивно. Ми обговорили багато напрямів під час зустрічі: питання національних меншин, освіту, логістику, економіку і, звісно, безпеку та мир. Робитимемо все для того, щоб максимально реалізувати двосторонні проєкти, які будуть взаємовигідними для обох наших народів", - підсумував Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram