Володимир Зеленський та прем'єр міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися з представниками угорської громади Закарпаття.
Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.
В зустрічі взяли участь представники духовенства, бізнесу, громадські організації, органи місцевого самоврядування.
Це стало заключною подією в рамках робочого візиту Мадяра до України.
"Я радий, що цей візит голови уряду Угорщини пройшов так конструктивно й позитивно. Ми обговорили багато напрямів під час зустрічі: питання національних меншин, освіту, логістику, економіку і, звісно, безпеку та мир. Робитимемо все для того, щоб максимально реалізувати двосторонні проєкти, які будуть взаємовигідними для обох наших народів", - підсумував Зеленський.
- Україна та Угорщина погодили десятипунктовий пакет щодо прав нацменшин. Мадяр подякував українському парламенту за визнання депортацій угорців на примусові роботи злочином.