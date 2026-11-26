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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсньку область дронами, із авіації та артилерії. Загинула людина, ще одна – поранена.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Чорнобаївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Новокаїри, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе та Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.