Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в інтерв'ю Матіасу Дьопфнеру з медіагрупи Axel Springer заявив, що Україна нібито відповідальна за затягування мирних переговорів з Росією.

За словами бізнесмена, у листопаді 2025 року у мирному процесі вже був певний прогрес, але потім сталася атака українських сил на резиденцію Путіна. Через це кремлівський правитель нібито відмовився від просування перемовин.

З лютого до березня 2026 року Кушнер не бачив з боку сторін гнучкості та точок дотику, оскільки вони "хотіли побачити, чого досягнуть на полі бою". Зрештою переговори відновилися, але зять Трампа нарікає, що Україна буцімто висуває надто великі вимоги щодо гарантій безпеки, які мають перевищувати навіть 5-ту статтю договору НАТО. Інші держави не можуть або не хочуть їх надавати.

Щодо головного протиріччя на переговорах, яке стосується територій, Кушнер прямо говорить про те, що це питання "зайшло у певний глухий кут". Водночас він заперечує тиск на Україну з боку адміністрації Дональда Трампа: США нібито "підтримують українців, але мають завдання бути посередниками".