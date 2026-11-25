Чоловік, який 25 листопада підпалив себе у Варшаві між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури - українець.

Про це передає "Суспільне", цитуючи польського сенатора Гжегожа Схетину.

Його доставили до Військово-медичного інституту у відділення інтенсивної терапії.

Польський сенатор Гжегож Схетина в етері TVP Info заявив, що чоловік є українцем з картою поляка.

«У нас є інформація від МВС та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець, з картою поляка. Він у дуже важкому стані. Рятувальні операції були розпочаті дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна», — сказав Схетина.

Усі обставини та мотиви інциденту поки невідомі.