Всередині машини були тіла двох людей – ймовірно, подружжя місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов .

25 листопада росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на у Золочівській громаді Харківської області. Є жертви.

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