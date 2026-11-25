25 листопада росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на у Золочівській громаді Харківської області. Є жертви.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Всередині машини були тіла двох людей – ймовірно, подружжя місцевих мешканців.
Згорілий автомобіль виявили на узбіччі дороги Миронівка-Довжик.
На місці атаки працюють профільні фахівці.
- Російська армія сьогодні двічі вдарила по Слобідському району Харкова. Окрім того, окупанти атакували Златопіль. Попередньо, постраждали двоє чоловіків 43 і 60 років. Їм надається медична допомога.