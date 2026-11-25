У місті пошкоджено будівлю та і магазин

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Російська армія сьогодні вдвічі вдарила по Слобідському району Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки на обласний центр встановлюють.

Окрім того, окупанти атакували Златопіль. Попередньо, постраждали двоє чоловіків 43 і 60 років. Їм надається медична допомога.

У місті пошкоджено будівлю, яка не експлатувалася, і магазин. Триває ліквідація наслідків.