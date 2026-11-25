Обладнання зазнало значних пошкоджень. Це вже третя масована атака на станції компанії за листопад.

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Російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій ДТЕК. Через атаку станція зупинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Про це повідомили в компанії.

Від початку листопада це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії.

Яка ситуація в енергетиці після обстрілів?

У ніч на 25 листопада та вранці російські війська атакували електростанції й підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Харківській областях.

Найскладніша ситуація станом на ранок була у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Через пошкодження важливих енергооб’єктів там запровадили додаткові мережеві обмеження, щоб уникнути аварійного перевантаження обладнання. Ремонт і відновлення ускладнюють повторні атаки та повітряні тривоги.

Тимчасово окупована Запорізька АЕС через обстріли втратила зовнішнє живлення й перейшла на дизель-генератори. Це сімнадцята втрата зовнішнього живлення станції від початку року.