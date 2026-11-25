Російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій ДТЕК. Через атаку станція зупинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.
Про це повідомили в компанії.
Від початку листопада це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії.
Яка ситуація в енергетиці після обстрілів?
У ніч на 25 листопада та вранці російські війська атакували електростанції й підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Харківській областях.
Найскладніша ситуація станом на ранок була у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Через пошкодження важливих енергооб’єктів там запровадили додаткові мережеві обмеження, щоб уникнути аварійного перевантаження обладнання. Ремонт і відновлення ускладнюють повторні атаки та повітряні тривоги.
Тимчасово окупована Запорізька АЕС через обстріли втратила зовнішнє живлення й перейшла на дизель-генератори. Це сімнадцята втрата зовнішнього живлення станції від початку року.