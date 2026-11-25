Раніше безпілотник був доступний лише спецпризначенцям Головного управління розвідки та Служби безпеки України

Український FPV-бомбер JET-22 від компанії JET Company став доступним для пілотів усіх підрозділів Сил оборони України. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Як розповіли у компанії, JET-22 — це безпілотник, що поєднує можливості FPV-дрона та бомбера. Він призначений для повітряного бомбометання, дистанційного мінування, розвідки та доставки малогабаритних вантажів на передові позиції.

Однією з особливостей комплексу є керування через супутниковий зв'язок, яке дає змогу обходити обмеження, пов'язані з рельєфом і наземними перешкодами. Пілот може контролювати дрон у реальному часі, перебуваючи в укритті. Крім того, цифровий канал керування дозволяє використовувати його в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Реклама

За словами розробників, у режимі бомбера JET-22 може завдавати ударів на відстані до 20 км, а в режимі дрона-камікадзе — до 40 км. Безпілотник також оснащений денною та тепловізійною камерами з 30-кратним оптичним і 100-кратним загальним збільшенням.

Серед інших можливостей — режим очікування, під час якого дрон може приземлитися та чекати на появу цілі або завершення роботи ворожих засобів РЕБ. Для збільшення дальності польоту передбачене поетапне просування із заміною акумуляторів у проміжних точках.

За даними виробника, тривалість польоту JET-22 становить до 45 хвилин. Крейсерська швидкість безпілотника — 70 км/год, максимальна — 100 км/год. Розмір дрона становить 22 дюйми, а маса корисного навантаження може сягати 4 кг. Він передає відеосигнал цифровим каналом.

Компанія JET Company забезпечує безкоштовне навчання пілотів і логістику, а також адаптує безпілотник відповідно до потреб конкретного підрозділу.