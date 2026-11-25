Внаслідок російської атаки сьогодні вночі пошкоджений гуртожиток Кіностудії імені Олександра Довженка.
Про це повідомила пресслужба кіностудії.
Зазначається, що вибуховою хвилею було вибито всі вікна.
"Сьогодні вночі, внаслідок падіння Шахеда біля готелю-гуртожитку кіностудії О. Довженка, вибуховою хвилею було вибито всі вікна з 1-го по 9-й поверхи. З мешканців ніхто не постраждав. Нагадаємо, що в цьому приміщенні мешкають ветерани, колишні працівники кіностудії та діячі культури", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває документування збитків.
Кіностудія власними силами намагається надати допомогу мешканцям гуртожитку.
- У жовтні внаслідок масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії.
- Влітку внаслідок російськи ударів було пошкоджено 18 будівель Кіностудії Довженка, серед яких - пам’ятки історії науки і техніки національного та місцевого значення. Зокрема, постраждали Головний знімальний павільйон (1927–1928 рр.), адміністративний та лабораторний корпуси, "Щорсівський корпус" (Музей кінофабрики), службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди.
- Також повідомлялося, що через атаку Росії була знищена найстаріша костюмна колекція. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.