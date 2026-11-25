Внаслідок російської атаки сьогодні вночі пошкоджений гуртожиток Кіностудії імені Олександра Довженка.

Про це повідомила пресслужба кіностудії.

Зазначається, що вибуховою хвилею було вибито всі вікна.

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"Сьогодні вночі, внаслідок падіння Шахеда біля готелю-гуртожитку кіностудії О. Довженка, вибуховою хвилею було вибито всі вікна з 1-го по 9-й поверхи. З мешканців ніхто не постраждав. Нагадаємо, що в цьому приміщенні мешкають ветерани, колишні працівники кіностудії та діячі культури", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває документування збитків.

Кіностудія власними силами намагається надати допомогу мешканцям гуртожитку.