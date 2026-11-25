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Фото: Зоряна Стельмах

У середу, 25 листопада, у Києві відбувається прощання з В’ячеславом Брюховецьким – літературознавцем, педагогом, Героєм України та першим президентом відродженої Києво-Могилянської академії.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

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Віддати шану Брюховецькому прийшло багато людей, серед них – студенти, випускники та викладачі.

Міністерка культури Тетяна Бережна згадала лекції Брюховецького про Болонський процес, академічну доброчесність і незалежність університету. За її словами, він допоміг студентам здобути освіту й будувати Україну в різних сферах.

Фото: Зоряна Стельмах Міністерка культури Тетяна Бережна

"Cьогодні ми будемо прощатися з цією людиною, з великим українцем, який зробив для незалежності України надзвичайно багато", –зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Попрощатись з педагогом прийшли також п'ятий президент України Петро Порошенко та народні депутати.

Президент НаУКМА Сергій Квіт зазначив, що Брюховецький пов’язував майбутнє України з розвитком освіти й науки та залишався відданим своїй справі до кінця. Він також згадав його як талановитого організатора, який не боявся відповідати за академію та започатковані ним проєкти.

Фото: Зоряна Стельмах Президент НаУКМА Сергій Квіт

Фото: Зоряна Стельмах Петро Порошенко під час прощання

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Прощання розпочалося о 9:00 у першому містечку НаУКМА. Заупокійна служба відбудеться у Михайлівському Золотоверхому соборі, поховають Брюховецького на Байковому кладовищі.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Що відомо про В’ячеслава Брюховецького?

В’ячеслав Брюховецький народився 14 липня 1947 року в Дзауджикау в Північній Осетії. Навчався на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, а згодом – в аспірантурі Київського державного інституту культури.

У 1991 році Брюховецький узявся за відродження Києво-Могилянської академії та став її першим президентом. Він був літературознавцем, педагогом і журналістом, одним із засновників Народного Руху України та учасником ініціативної групи «Першого грудня». 12 листопада Брюховецький помер на 79-му році життя.