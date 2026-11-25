У Києві викрили схему шахрайства із доставкою замовлень із супермаркетів. Збитки торгівельних мереж сягають щонайменше 400 тисяч гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам, які привласнювали товари, оформлені через служби доставки.

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За даними слідства, організував шахрайську схему 28-річний чоловік, який мав досвід роботи у кур'єрськи службах, залучивши трьох спільників, які виконували роль кур’єрів. Вони створювали фіктивні облікові записи у додатку, за допомогою яких отримували в супермаркетах замовлені алкоголь та тютюнові вироби. Крім того, вони розробили підроблений мобільний додаток, який імітував роботу однієї зі служб доставки.

Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Схема діяла з початку 2026 року до вересня. За цей час зловмисники привласнили товарів на щонайменше 400 тисяч гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 26 мобільних телефонів, майже 1200 SIM-карток, понад 233 тисячі гривень, 2500$, фірмові рюкзаки курʼєрської служби та інші речові докази.

Фото: Прокуратура Києва

Дії чотирьох учасників шахрайства кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.