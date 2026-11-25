У ніч на 25 листопада Сили оборони України завдали ударів по Куйбишевському та Сизранському нафтопереробних заводах у Самарській області Росії. Операцію провели у взаємодії з повстанським рухом "Чорна іскра".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та Силах спеціальних операцій.

На Куйбишевському НПЗ зафіксували влучання й пожежу. За даними Генштабу, там уражені установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-5, установка риформінгу та два резервуари.

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Завод, що входить до структури "Роснєфті", може переробляти близько 7 млн тонн нафти на рік.

На території Сизранського НПЗ також виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією Генштабу, уражені установки первинної переробки, очищення сірки, каталітичного риформінгу, гідроочищення й ізомеризації, а також два резервуари.

ССО підтвердили удар по цьому заводу: за їхніми даними, дрони досягли цілей.

В міністерстві оборони зазначили, що ці два НПЗ на рік можуть переробляти понад 15 млн тонн нафти. Сизранський НПЗ з серпня минулого року зазнав уже 10 атак. А Куйбишевський – п'яти. Обидва заводи були зупинені після атаки в вересні, але росіяни вирішили відкрити їх після двомісячного ремонту.

Генштаб також повідомив, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, уражений 23 листопада, зупинив роботу. Після удару по нафтобазах в Азові 16 листопада на одній з них знищено два резервуари й пошкоджено чотири, на іншій – знищено чотири та пошкоджено п’ять.