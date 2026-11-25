Аби Трибунал почав практичну роботу у 2027 році, потрібна ратифікація ще щонайменше 16 країн.

Верховна Рада ухвалила Постанову про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомили в українському парламенті.

За проголосували 293 народні депутати.

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Документ передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності Трибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи рішення депутатів, нагадав, що трибунал уже має визначене місце в Гаазі, юридичну основу і 39 учасників – від Ісландії до Австралії.

Щоб установа почала практичну роботу у 2027 році, потрібно щонайменше 16 ратифікацій.

“Сьогоднішнє рішення наближає нас до цієї мети. Україна буде не спостерігачем, а проактивним учасником”, – зазначив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що спеціальний трибунал заповнить прогалину в міжнародному кримінальному праві: покарання за злочин агресії. Він додав, що саме Україна має моральне право ініціювати такі історичні процеси.

“Вісімдесят років тому Нюрнберзький трибунал назвав агресію найтяжчим міжнародним злочином. Основи для нього заклали ще у 1942 році, коли війна тривала. Ми так само не чекаємо кінця війни”, – додав дипломат.

Сибіга зазначив, що це буде перший трибунал після Нюрнберга і Токіо, який притягне до відповідальності за злочин агресії військово-політичне керівництво держави-агресора, та наголосив, що “Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев та інші мають отримати свій квиток до Гааги”.

“Путін мріє увійти в історію. І він обов’язково ввійде до неї. Як злочинець, який розвʼязав найкривавішу війну в Європі після Другої світової. Міжнародне правосуддя потребує часу, але його сила в тому, що воно невідворотне. Відповідальність для російських злочинців – від окремого окупанта до самої верхівки режиму – неуникна”, – підкреслив Сибіга.

У жовтні Сибіга заявив, що триває робота над бюджетом та плануванням діяльності Спецтрибуналу проти РФ. Міністр наголосив на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.

У липні уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

У травні Сибіга заявив, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії запрацює протягом року. Тоді було підтверджено фінансування трибуналу та сформовано групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.

Станом на травень 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу.