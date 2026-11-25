Без світла залишилася частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

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відключення світла у Дніпрі

Дніпропетровщина знову зазнала російської атаки по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила Група ДТЕК.

Через обстріли пошкоджені магістральні мережі. Без світла залишилася частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть відновлення. Насамперед повертатимуть світло об’єктам критичної інфраструктури. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі», - заявила компанія.