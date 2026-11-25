Дніпропетровщина знову зазнала російської атаки по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомила Група ДТЕК.
Через обстріли пошкоджені магістральні мережі. Без світла залишилася частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.
«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть відновлення. Насамперед повертатимуть світло об’єктам критичної інфраструктури. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі», - заявила компанія.
- Раніше влада області повідомляла, що для стабілізації ситуації електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин – без. У деяких районах запроваджені екстрені відключення.