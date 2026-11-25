Опозиційні депутати обурені, що парламент не повідомили про місію з підготовки українських військових і обслуговування французької техніки. Уряд називає її небойовою.

Французький уряд зіткнувся з критикою опозиції через присутність французьких військових в Україні, про яку парламент заздалегідь не поінформували.

Про це пише Politico.

У середу, 25 листопада, парламентарі заслухають за зачиненими дверима заступницю міністра оборони Алісу Рюфо, яка має розповісти про місію.

Реклама

Про присутність французьких військових в Україні минулого тижня повідомила суспільна телерадіокомпанія RFI. За її даними, місія "Воля" передбачає підготовку українських військових і обслуговування переданої Францією техніки та перебуває під командуванням французького генерала.

Уряд підтвердив існування координаційної структури для навчання й технічного обслуговування, але заперечив безпосередню участь французьких військових у бойових діях. Рюфо заявила, що місія не є військовою інтервенцією в розумінні статті 35 Конституції Франції, яка зобов’язує уряд повідомити парламент про закордонне застосування збройних сил.

На думку уряду, оскільки місія не передбачає бойових дій, ця вимога на неї не поширюється. Опозиційні депутати вважають, що таке рішення не має одноосібно ухвалювати уряд.

Вони також застерігають: якщо французькі військові опиняться в бою, країна, мовляв, може втягнутися у війну без голосування в парламенті.