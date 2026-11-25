Оператори далекобійних засобів ГУР знищили в Смоленській області Росії багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони "МРИК-ВКО".
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Цей комплекс виявляв повітряні цілі, зокрема малопомітні літальні апарати та крилаті ракети. Дальність його виявлення сягала 2500 кілометрів. Росія використовувала об’єкт для моніторингу повітряного й космічного простору та забезпечення роботи систем протиповітряної і протиракетної оборони.
- У ніч на 25 листопада Сили оборони та СБУ атакували аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ. За попередніми даними Генштабу, там уразили три МіГ-31 і два Су-34. Через пошкодження літаки певний час не зможуть літати, а масштаби уражень уточнюють.
- Тієї ж ночі українські сили уразили Сизранський і Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Після вересневих ударів заводи зупинялися на ремонт, а тепер знову горять. Також Сизранський НПЗ зазнавав щонайменше десяти атак із серпня 2025 року, Куйбишевський – п’яти.