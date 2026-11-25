За попередньою інформацією Генштабу, на "Саваслейці" уражено три винищувачі МіГ-31 і два Су-34.

Сили оборони та СБУ завдали удару по аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії. Там базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Про це повідомило Міністерство оборони України.

З цього аеродрому регулярно починаються повітряні тривоги по всій Україні.

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Також українські сили уразили Сизранський і Куйбишевський нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області. Про це раніше повідомили Генштаб ЗСУ та ССО.

Сизранський НПЗ зазнав щонайменше десяти атак із серпня 2025 року, Куйбишевський у Самарі – п’яти. Після вересневих ударів обидва заводи зупинилися; росіяни ремонтували їх два місяці, однак тепер підприємства знову охопила пожежа.

"Ремонтуйте. We’ll be back!" – пообіцяли в Міноборони.

Генштаб повідомив про ураження п’яти літаків на аеродромі "Саваслейка"

За попередньою інформацією Генштабу, на "Саваслейці" уражено три винищувачі МіГ-31 і два Су-34. Через пошкодження літаки певний час не зможуть літати. Ступінь пошкоджень і кількість уражених цілей уточнюють.

На Луганщині, поблизу Караван-Солодкого, українські сили уразили радіолокаційну станцію П-18, яка виявляє повітряні цілі й передає дані засобам протиповітряної оборони.

Також під удар потрапили склади паливно-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів у районах Новосвітлівки, Розпасіївки та Агрономічного, а також склад боєприпасів поблизу Нового Світу. Масштаби збитків уточнюють.