Нічні повітряні атаки , 203 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атаки на енергетику.

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Рятувальники на місці російського удару по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на сході України, 9 листопада 2026 року.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 203 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку (28).

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новопавлівки, Довгої Балки, а також у напрямку Миколайпілля.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 091 російського окупанта. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 643 580 військових.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Сили оборони та СБУ завдали удару по аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії. Там базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

З цього аеродрому регулярно починаються повітряні тривоги по всій Україні.

Також українські сили уразили Сизранський і Куйбишевський нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області.

Докладніше – в новині.

Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя. Спершу повідомляли про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до 6 людей, з них двоє – діти.

Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки й автомобілі.

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У ДСНС уточнили, що внаслідок ранкового російського удару по Запоріжжю травмувалися шестеро людей: троє чоловіків віком 32, 71 і 74 роки, 88-річна жінка та діти 5 і 11 років.

На місці удару рятувальники загасили гараж і два автомобілі. Через вибухову хвилю та уламки пошкоджені житлові будинки. Надзвичайники визволили із заблокованих квартир п’ятьох людей, серед них – трьох дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам.

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed (66 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих безпілотників типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває.

У ніч на 25 листопада та вранці російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися електростанції, а також підстанції систем передачі й розподілу електроенергії, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Найскладніша ситуація станом на ранок була у Запорізькій і Дніпропетровській областях: атаки пошкодили низку важливих для електропостачання енергооб’єктів.

Через обстріли тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє живлення та перейшла на дизель-генератори. Це сімнадцята така втрата для станції від початку року.

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У середу, 25 листопада, у Києві прощаються з В’ячеславом Брюховецьким – літературознавцем, педагогом, Героєм України та першим президентом відродженої Києво-Могилянської академії.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Віддати шану Брюховецькому прийшло багато людей, серед них – студенти, випускники та викладачі.

Більше інформації та фото – в нашій новині.

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