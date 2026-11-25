Наразі для стабілізації ситуації світло в області подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин – без.

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Ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині залишається складною, заявив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Наразі для стабілізації ситуації електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин – без.

У деяких районах запроваджені екстрені відключення.

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Ситуація зі світлом особливо складна у містах Дніпро, Самар та Павлоград.

Ганжа нагадав, що в області є майже 1500 Пунктів незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися та випити гарячі напої. Усі пункти забезпечені генераторами.

У регіоні також є 61 опорний пункт, де, у разі знеструмлення понад 48 годин, люди можуть переночувати.

Понад 300 Пунктів незламності розташовані в укриттях та підвальних приміщеннях.