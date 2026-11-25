Ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині залишається складною, заявив очільник ОВА Олександр Ганжа.
Наразі для стабілізації ситуації електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин – без.
У деяких районах запроваджені екстрені відключення.
Ситуація зі світлом особливо складна у містах Дніпро, Самар та Павлоград.
Ганжа нагадав, що в області є майже 1500 Пунктів незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися та випити гарячі напої. Усі пункти забезпечені генераторами.
У регіоні також є 61 опорний пункт, де, у разі знеструмлення понад 48 годин, люди можуть переночувати.
Понад 300 Пунктів незламності розташовані в укриттях та підвальних приміщеннях.
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