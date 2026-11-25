Основним напрямком нічної російської атаки стала енергетична інфраструктура. Під ударом опинилися підстанції, генеруючі об’єкти, лінії електропередачі та газова інфраструктура.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Руйнування зафіксовані у Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Найскладніша ситуація склалася в Запоріжжі. Енергетики вживають заходів, щоб якомога швидше відновити електропостачання,
Також російські війська атакували логістичні шляхи на півдні країни. Пошкоджені цивільні об’єкти та житлові будинки. На Київщині внаслідок атаки загинула людина.
- У ніч на 25 листопада Росія запустила по Україні 112 ударних безпілотників, зокрема 66 реактивних. Станом на 8:00 сили ППО збили або подавили 88 дронів. Влучання зафіксували на 18 локаціях, падіння уламків – на 13.