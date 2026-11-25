Найскладніша ситуація – у Запоріжжі, де енергетики працюють над відновленням електропостачання. На Київщині загинула людина.

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Основним напрямком нічної російської атаки стала енергетична інфраструктура. Під ударом опинилися підстанції, генеруючі об’єкти, лінії електропередачі та газова інфраструктура.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Руйнування зафіксовані у Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Найскладніша ситуація склалася в Запоріжжі. Енергетики вживають заходів, щоб якомога швидше відновити електропостачання,

Також російські війська атакували логістичні шляхи на півдні країни. Пошкоджені цивільні об’єкти та житлові будинки. На Київщині внаслідок атаки загинула людина.

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