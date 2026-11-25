Російські війська атакували Одесу. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерховому житловому будинку.
Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Спочатку повідомляли про одну постраждалу людину.
Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про деталі ворожого обстрілу. Російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджено житловий комплекс, уламкові поранення дістали дві жінки. Медики надають їм допомогу.
О 14:30 повідомили, що кількість потерпілих зросла до 3 осіб.
У передмісті пошкоджені приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції. Через обстріл частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання.
Об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Медичні заклади працюють без перебоїв, енергетики відновлюють електропостачання.
- Російські атаки за добу пошкодили енергетичне обладнання на Одещині. Близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів тимчасово залишилися без світла.
- Напередодні ввечері під удар потрапив виробничий майданчик ДТЕК "Одеські електромережі": пошкоджено, зокрема, 16 одиниць спецтранспорту. Працівники не постраждали. Енергетики цілодобово відновлюють обладнання та ліквідовують наслідки атак.