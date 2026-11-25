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Російські війська атакували Одесу. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку повідомляли про одну постраждалу людину.

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Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про деталі ворожого обстрілу. Російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджено житловий комплекс, уламкові поранення дістали дві жінки. Медики надають їм допомогу.

О 14:30 повідомили, що кількість потерпілих зросла до 3 осіб.

У передмісті пошкоджені приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції. Через обстріл частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання.

Об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Медичні заклади працюють без перебоїв, енергетики відновлюють електропостачання.

Фото: Одеська ОВА Удар по Одесі