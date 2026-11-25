Це рішення стосується справи про в’їзд громадян Афганістану, Іраку та Куби до Польщі, Латвії та Литви у період між 2021 і 2022 роками. Суд зобов’язав країни виплатити компенсацію за поводження з мігрантами на зовнішніх кордонах ЄС із Білоруссю.

Європейський суд з прав людини постановив, що держави-члени Ради Європи мають право контролювати в’їзд іноземних громадян на свою територію, навіть коли міграція використовується як зброя, повідомляє DW.

Водночас у рішенні суду зазначено, що всі 46 держав-членів цієї організації – до якої входять усі країни ЄС, а також деякі країни, що не є членами блоку, – зобов’язані гарантувати й дотримуватися прав людини навіть у складних або ворожих умовах.

Це рішення Європейського суду стосується справи про в’їзд громадян Афганістану, Іраку та Куби до Польщі, Латвії та Литви (країн-членів ЄС) у період між 2021 і 2022 роками. У той час на кордоні між Білоруссю та східними країнами блоку – членами Євросоюзу розгорталося протистояння. При цьому Мінськ звинувачували у штучному створенні міграційної кризи з метою чинення тиску на Європейський Союз. Білорусь організовувала прибуття людей із різних третіх країн на свою територію, а потім спрямовувала їх до кордонів ЄС.

Реклама

Читайте також Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму

Суд кваліфікував дії Білорусі у 2021 році як випадок “інструменталізації міграції”.

Однак суд зазначив, що держави все одно зобов’язані гарантувати захист мігрантів від нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. Зокрема, в умовах різкого зростання міграційних потоків національні органи влади повинні виявляти осіб, які наражаються на особливий ризик постраждати від жорстокого поводження.

Мігранти, які звернулися до Європейського суду, заявили, що їм силоміць перешкодили потрапити до ЄС, не розглянувши їхні клопотання про надання притулку, і що їхні права людини були порушені.

“У контексті інструменталізації міграції видворення іноземного громадянина до інструменталізованої держави як таке не буде порушенням статті 3 (заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження)”, – йдеться в пресрелізі суду.

Суд зобов’язав Польщу, Латвію та Литву виплатити компенсацію за поводження з мігрантами на зовнішніх кордонах ЄС із Білоруссю.