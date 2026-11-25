У 2019 році американський уряд вніс Huawei до “чорного списку” торговельних обмежень на тлі побоювань, що діяльність компанії становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.

У Нью-Йорку суд присяжних визнав китайського виробника телекомунікаційного обладнання компанію “Huawei” винною у шахрайстві в межах масштабного кримінального процесу в США.

Про це повідомляє Reuters.

Компанію звинуватили в тому, що вона вводила в оману банки щодо своєї діяльності в Ірані, а також викрадала комерційні таємниці в американських фірм.

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Цей вердикт було винесено в рамках кримінальної справи, розпочатої ще у 2018 році. Наступного року уряд США вніс Huawei до “чорного списку” торговельних обмежень, що ускладнило для компанії доступ до американських технологій – на тлі побоювань США, що діяльність “Huawei” становить загрозу національній безпеці.

Присяжні у федеральному суді Брукліна визнали компанію винною за 10 із 12 пунктів кримінального обвинувачення, зокрема в банківському шахрайстві, шахрайстві з використанням засобів зв’язку, порушенні санкцій та змові з метою викрадення комерційних таємниць. Водночас присяжні виправдали “Huawei” за звинуваченнями у змові з метою перешкоджання правосуддю та участі у злочинній змові (рекеті).

Судовий процес тривав понад два місяці. Cторона обвинувачення залучила понад 60 свідків, а сторона захисту – 15.

Наразі невідомо, яке саме покарання очікує на “Huawei” – його визначить окружний суддя США Енн Доннеллі під час оголошення вироку 14 вересня 2027 року.

У грудні 2018 року Мен Ваньчжоу – фінансова директорка компанії “Huawei” та донька її засновника – була затримана в Канаді на підставі ордера, виданого США. Це спровокувало дипломатичну кризу за участю Сполучених Штатів, Китаю та Канади.

Проти Мен було таємно висунуто звинувачення: за версією США, вона ввела в оману банкіра HSBC щодо діяльності “Huawei” в Ірані, що дозволило компанії здійснювати доларові операції з Іраном в обхід американських санкцій. Мен майже три роки боролася проти своєї екстрадиції до США, після чого уклала угоду про відкладення судового переслідування і повернулася до Китаю, де її зустріли як героїню. Звинувачення проти неї було знято.