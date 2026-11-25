Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила нову динаміку в зусиллях, спрямованих на завершення війни Росії проти України. Вона також заявила, що до наступного раунду переговорів будуть долучені представники Євросоюзу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх… Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку", – заявила фон дер Ляєн у Страсбурзі.

Про згоду Кремля на долучення представників ЄС раніше також оголосили спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після чергових переговорів із Владіміром Путіним – вони відбулися одразу після тристоронніх перемовин в Абу-Дабі на початку листопада.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжить надавати Україні максимальну підтримку, а на Росію – чинити максимальний тиск задля наближення миру. Зокрема, зауважила фон дер Ляєн, Єврокомісія днями запропонувала черговий, 22-й пакет антиросійських санкцій.

Україна протягом кількох років наголошувала на необхідності залучення Європи до переговорів із Росією, однак Москва відкидала таку можливість. Цього листопада на переговорах в Абу-Дабі, де йшлося, зокрема, про повоєнні гарантії безпеки, росіяни допустили можливість залучення європейців безпосередньо до обговорень.