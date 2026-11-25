Підозрюваних затримали після повідомлення про підозрілу активність у маєтку Сандрінгем. На момент інциденту будинок був порожній.

Поліція графства Норфолк висунула обвинувачення у крадіжці зі зломом і незаконному проникненні на охоронювану територію двом чоловікам – 34-річному Міргену Доку та 32-річному Арілену Ндочі. Йдеться про про Анмер-Голл – десятикімнатний заміський будинок, який королева Єлизавета подарувала принцу Вільяму та Кейт на весілля у 2011 році.

Про це пише Reuters.

Чоловіки мають постати перед магістратським судом у Норвічі 25 листопада.

Поліцію викликали в понеділок увечері після повідомлення про підозрілу активність на території королівського маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк. За даними поліції, під час ймовірного проникнення в будинку нікого не було.

Принц та принцеса Вельські використовують його для відпочинку та коротких поїздок, а їхня основна резиденція розташована на території Віндзорського замку. Представник принца не коментував питання безпеки.