Він апелює до тиску партією AfD на владу країни.

Український громадянин Володимир Журавльов продовжує спроби оскаржити екстрадицію до Німеччини, де його обвинувачують в підриві газопроводів «Північний потік», що сталися восени 2022 року. Зараз він перебуває під вартою у в'язниці міста Пула в Хорватії, пише The Times.

Німеччина кваліфікувала диверсію як воєнний злочин. Це означає, що першою людиною, визнаною німецьким судом винною в воєнному злочині може стати громадянин країни, на яку напали, а не тієї, яка була ініціаторкою війни, оскільки ФРН відмовляється розслідувати обвинувачення проти окупантів in absentia (заочно).

З літа Володимир Журавльов не мав можливості поспілкуватися з трьома своїми синами. А його дружині Юліанні лише раз дозволили відвідати його у в'язниці.

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«Я нікого не вбивав, у той час як росіяни здійснюють жорстокі воєнні злочини щодня», – сказав Журавльов журналістам з-за пластикового екрану в кімнаті для відвідувань.

Журавльов до затримання мав бізнес з ремонту кондиціонерів. Дайвінгом він почав займатися приблизно в 30 років, і цей спорт став його пристрастю.

Німецька прокуратура вважає, що Володимир Журавльов входив до складу команди, очолюваної українськими Силами спецоперацій, що пірнула з яхти «Андромеда» і заклала не менше чотирьох вибухових пристроїв на глибині близько ста метрів. Вибухи спричинили викид 900 млн кубометрів російського газу та руйнування головного джерела газових поставок із Росії до Європи.

Якщо Володимира Журавльова визнають винним у Німеччині, 46-річний чоловік може отримати позбавлення волі на 15 років. Німеччина стверджує, що розслідування злочинів регульоване німецьким кодексом і не засноване на політичних, тактичних чи стратегічних міркуваннях.

Юліанна Журавльова тим часом звинуватила німецьку владу в переслідуванні її родини. Вона заявила, що німецька поліція злила журналістам їхню домашню адресу в Польщі, наразивши родину на можливу помсту з боку Росії, і внесла їх до міжнародного списку розшукуваних. Німецький офіс прокурора запевнив, що адресу родини журналістам не передавали.

Володимир Журавльов був затриманий двічі: в Польщі та Хорватії. Польський арешт завершився тим, що його відпустили, й через якийсь час чоловік поїхав до Хорватії, аби консультувати знімальну групу фільму про підрив газопроводів. Саме там його і затримали за виданим Німеччиною ордером.

Хорватський адвокат Журавльова Іван Ґржич сказав: «Перший ордер формально не було відкликано, що створює серйозні процесуальні питання щодо точної правової підстави, на якій від Хорватії вимагають видати нашого клієнта».

Журавльов подав заяву про надання притулку, стверджуючи, що політичний тиск з боку AfD унеможливлює справедливий суд у Німеччині. Захист також доводить, що хорватські судді не можуть ігнорувати відмову Варшави видати його на підставі ідентичних доказів.

Вироку за цією справою очікує ще один громадянин України – Сергій К. Німеччина влітку вже спрямувала обвинувачення проти нього до суду.