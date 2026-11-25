Пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки та шість приватних будинків. Є загиблий та поранений.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Близько 10:00 25 листопада російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. ФАБ-500 скинули на район багатоповерхової забудови в центральній частині міста.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За попередньою інформацією, загинув чоловік 1949 року народження, ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові та шість приватних будинків, а також автомобілі.

Фото: Вадим Лях Обстріл Cлов'янська

Фото: Вадим Лях Обстріл Cлов'янська