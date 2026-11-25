Близько 10:00 25 листопада російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. ФАБ-500 скинули на район багатоповерхової забудови в центральній частині міста.
Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За попередньою інформацією, загинув чоловік 1949 року народження, ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові та шість приватних будинків, а також автомобілі.
- За минулу добу російські війська здійснили 1483 атаки по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем були Краматорськ, селище Донецьке, села Львівка й Очеретине. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.
- У Краматорську внаслідок обстрілу загинув чоловік, пошкоджені приватні будинки, готель, адміністративна будівля, заклад освіти, гуртожиток, гараж і цивільне авто. У Донецькому та Львівці постраждали об’єкти інфраструктури, в Очеретиному – 15 приватних будинків. О 01:25 росіяни також ударили по Слов’янську, пошкодивши приватний будинок.