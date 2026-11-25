Кількість потерпілих зросла з 1 до 4.

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У Полтавському районі зафіксували влучання російського безпілотника в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За оновленими даними, кількість потерпілих зросла з трьох до чотирьох.

«Їм надають необхідну допомогу», – прокоментував Дяківнич.

Уночі російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, його роботу зупинили.

За словами виконувача обов’язків голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка, фахівці оцінять руйнування, щойно це дозволить безпекова ситуація.