Російські військові понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, у Нікопольському районі під ударами опинилися сам райцентр, а також Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Через обстріли там зазнали пошкоджень два багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди й сільськогосподарська техніка. Поранений чоловік наразі лікується амбулаторно.

Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району війська РФ били по інфраструктурі. Також російські атаки пошкодили інфраструктуру у Верхньодніпровській громаді Кам'янського району.