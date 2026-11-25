У Дніпрі через складну ситуацію з електропостачанням рятувальники ДСНС розгорнули додаткові пункти надання допомоги для мешканців міста.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У п’яти наметах люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю і зарядити мобільні телефони й інші ґаджети. Для малечі облаштували дитячі куточки.
Пункти забезпечені генераторами, тож працюватимуть автономно й цілодобово, запевнила ДСНС.
- Раніше влада області повідомляла, що для стабілізації ситуації електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин – без. У деяких районах запроваджені екстрені відключення.
- 25 листопада ДТЕК повідомила, що через російські обстріли пошкоджені магістральні мережі. Без світла залишилася частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.