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У Дніпрі через складну ситуацію з електропостачанням рятувальники ДСНС розгорнули додаткові пункти надання допомоги для мешканців міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У п’яти наметах люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю і зарядити мобільні телефони й інші ґаджети. Для малечі облаштували дитячі куточки.

Пункти забезпечені генераторами, тож працюватимуть автономно й цілодобово, запевнила ДСНС.