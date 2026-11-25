До держбюджету залучили ще 2,09 млрд грн під час вчорашнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Так, облігації в гривні строком обігу 1,2 року зі ставкою 15,06% річних забезпечили надходження 1,052 млрд гривень. ОВДП в гривні строком обігу 3,2 року з дохідністю 16,46% річних залучили до бюджету 1,040 млрд гривень.

«Із початку 2026 року держава вже залучила понад 386,23 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,41 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави», - додали в міністерстві.