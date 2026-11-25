Очікується, що до нього вдасться залучити $3 млрд.

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Голова уряду Сергій Корецький анонсував запуск Фонду страхування воєнних ризиків на січень наступного року. Це відбудеться на конференції URC (Ukraine Recovery Conference), що відбудеться в Талліні.

У дописі в Telegram після зустрічі з естонським міністром закордонних справ Маргусом Цахкною Корецький повідомив, що фонд дасть змогу захистити активи бізнесу. До нього планують залучити три мільярди доларів.

«До конференції важливо узгодити конкретні зобов'язання партнерів щодо першочергових зимових потреб України: генератори, зарядні станції, дизельне пальне та спецтехніка для його транспортування, модульні укриття, автобуси, допомога з мостами та переправами», – сказав він.

Також з Цахкною обговорили «Індустріальний Рамштайн» для відновлення пошкоджених виробництв.

Цього року на тлі посилення російських атак по українському бізнесу уряд вирішив створити фонд страхування. Він має поєднувати підтримку доступного страхування для підприємств із механізмами часткової компенсації завданих збитків.