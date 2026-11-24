З 2027 року відповідна підтримка надаватиметься також в межах проєкту ПРООН.

Близько 2 млрд грн з держбюджету у 2026 році виділили на підтримку встановлення розподіленої генерації в громадах. Це кошти на встановлення вже закуплених установок — будівельні роботи, мережі, додаткове обладнання.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час діалогу з громадами в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

З наступного року відповідні фінансування будуть також в межах проєкту ПРООН. Вже завезено газотурбінного генерувального обладнання на загальну потужність понад 500 МВт.

"У свою чергу, спільно з НКРЕКП ми прийняли необхідні акти, якими значно спростили підключення й використання такого обладнання", - зазначив Шмигаль.

Йдеться зокрема про запровадження додаткової послуги — так званого "резерву заміщення". Це компенсація від ринкової ціни, а також додаткові кошти на компенсацію собівартості, якщо в якісь години вона вища.