У неділю, 22 листопада, в окремих областях України запровадять планові обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – погодинні відключення обсягом від однієї до двох з половиною черг.
Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Актуальні графіки відключень споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.
- Після масованої атаки на енергосистему в ніч на 20 листопада енергетикам вдалося частково стабілізувати електропостачання, раніше повідомили в Міненерго. Однак нові удари по енергооб’єктах і повітряні тривоги ускладнюють ремонтні роботи. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині.