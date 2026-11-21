Складна ситуація залишається у Рівненській та Одеській областях.

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У неділю, 22 листопада, в окремих областях України запровадять планові обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – погодинні відключення обсягом від однієї до двох з половиною черг.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Актуальні графіки відключень споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.