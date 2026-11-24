Зокрема 52,3 млн тонн зерна та 18,8 млн тонн соняшнику, сої та ріпаку.

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Українські аграрії зібрали вже 71,1 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Станом на 24 листопада аграрії зібрали 52,3 млн тонн зерна на площі 9 855,6 тис. га, або 85 % прогнозованих площ. Валовий збір олійних культур – соняшнику, сої та ріпаку становить 18,8 млн тонн.

Зокрема, завершено збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Триває збирання пізніх сільськогосподарських культур:

кукурудзи – зібрано 18 424,2 тис.тонн на 2 863,6 тис. га (62,7% від прогнозованої площі)

гречки – 61,1 тис. тонн на 47,6 тис. га (від прогнозованої площі 98%) проса – 91,9 тис. тонн (95,8% від прогнозованої площі) соняшнику – 11 547,3 тис. тонн (97,4% від прогнозованої площі)

сої – 3 364,5 тис.тонн (96,3% від прогнозованої площі)

Цукрових буряків викопано 8 109,2 тис. тонн на 158,2 тис. га (92,6% від прогнозованої площі).