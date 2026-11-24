Стадіон продадуть компанії за 56,2 млн гривень, що на 60% менше, ніж під час спроби продажу у вересні.

ПриватБанк після кількох невдалих спроб знайшов покупця на футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та навчально-тренувальну базу в Придніпровську.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані Prozorro.Продажі.

Єдиним учасником торгів стала компанія ТОВ "Ріал Естейт 7". За даними YouControl, до групи інвесторів якої входять засновник Sol Union Group Владислав Штіпельман, співвласник EVA та Varus Руслан Шостак, співвласник Vertex Group Дмитро Харченко та голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.

Стадіон продадуть компанії за 56,2 млн гривень, що на 60% менше, ніж під час спроби продажу у вересні.

"Для мене було принципово, щоб стадіон залишився у власності дніпрян. Ми всі вболівали за ФК "Дніпро" й пам'ятаємо, як ця команда об'єднувала місто. Хочу, щоб ті, хто колись ішов на матч із батьком, через кілька років привели на трибуни вже своїх дітей", - написав у своєму фейсбуці Шостак.

Як повідомлялося, попередні аукціони з продажу "Дніпро-Арени" та тренувальної бази не відбулися через відсутність учасників. Найвища стартова ціна комплексу становила 150 млн грн на торгах у жовтні 2025 року.

Стадіон "Дніпро-Арена" будувався для Євро-2012, однак місто не отримало право приймати матчі, через невиконання інфраструктурних вимог (аеропорт, готелі). Водночас, на ньому проходили матчі національної збірної України, а також єврокубкові поєдинки ФК "Дніпро". Тренувальна база розташована у лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ (Самарський район Дніпра), її реконструювали у 2010 році. База має чотири стандартні тренувальні футбольні поля з трав'яним покриттям.

У 2022 році ПриватБанк уже виставляв стадіон і тренувальну базу на продаж. Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн, але торги не відбулися.