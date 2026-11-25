Кошти спрямують на розробку нових засобів зв’язку та масштабування продукції для війська

Українська компанія Himera залучила $5 млн у межах стратегічного інвестиційного раунду. Раунд очолила компанія Gardar. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

До інвестиційного раунду також долучилися чинні інвестори Varangians, Bulava та Green Flag VC, а серед нових — Superangel і Next Front Ventures.

У компанії зазначили, що отримане фінансування дасть змогу посилити присутність на українському та міжнародному ринках, прискорити розробку нових продуктів і масштабувати наявні рішення відповідно до потреб Сил оборони України.

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«Зв’язок залишається критично важливим на полі бою, але, як і все на передовій, він стрімко змінюється. HIMERA пропонує військовим саме те, що їм потрібно, за значно нижчою ціною та з більшою цінністю, а також набагато швидше вдосконалює свої рішення, ніж конкуренти», — прокоментував Ерленд Престгард, партнер Gardar.

У Himera наголосили, що продовжать розвивати мережу, яка дозволить українським військовим зберігати зв'язок та ефективно діяти у складних умовах.

Компанія спеціалізується на розробці та виробництві захищених систем тактичного зв'язку, адаптованих до роботи в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Серед її продукції — рації G1 PRO, автономні ретранслятори B1 та IP-ретранслятор R1.