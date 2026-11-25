Ішлося і про розширення програм розподілу ризиків у межах UIF, аби кредити могла отримати більша кількість компаній.

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Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку, яку очолив віцепрезидент Маттео Патроне.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Під час переговорів ішлося про страхування воєнних ризиків. Зокрема, учасники зустрічі розглянули ідею створення Фонду підтримки бізнесу, що забезпечуватиме постраждалі підприємства доступними страховими і кредитними інструментами.

Окремо йшлося про розширення роботи Ukraine Recovery Guarantee Fund (URGF). Зараз цей фонд страхує воєнні ризики для вантажів в окремих секторах, проте в майбутньому гарантії можуть поширити на основні засоби підприємств та залучити до програми більше галузей.

Також представники України і ЄБРР розглянули розширення програм розподілу ризиків у межах UIF, аби кредити могла отримати більша кількість компаній, зокрема підприємства середньої капіталізації.

На зустрічі ішлося і про залучення інвестицій у розвиток енергетичних і виробничих потужностей.