Для закладів, де одночасно перебуває до 20 осіб включно, обов’язкове укриття не вимагатимуть.

Кабмін продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Таке рішення дозволяє підприємствам, які ще не забезпечили доступ до укриттів, продовжувати роботу за погодженням із працівниками та за умови дотримання організаційних заходів безпеки.

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Рішення розробили спільно з представниками бізнесу та з урахуванням рекомендацій Верховної Ради. У відомстві зазначили, що прагнуть зберегти роботу підприємств і робочі місця, водночас наголосивши на пріоритетності безпеки людей та закликавши підприємців облаштовувати укриття там, де це можливо й доцільно.

Із 5 червня 2027 року для бізнесу запрацює диференційований підхід залежно від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті, додали у Мінекономіки. Для закладів, де одночасно перебуває до 20 осіб включно, обов’язкове укриття не вимагатимуть, але потрібно буде забезпечити оповіщення, інформування про найближчі сховища, погодження з персоналом та організаційні заходи безпеки. Якщо на об'єкті перебуває від 21 до 99 осіб, знадобиться доступ до укриття, безпечного простору або, за певних умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення. Для об’єктів на 100 і більше осіб доступ до готового укриття достатньої місткості стане обов’язковим.

Окремі винятки діятимуть для підприємств, які об'єктивно не можуть облаштувати сховища, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності за умови дотримання визначених заходів безпеки.

Протягом перехідного періоду уряд продовжить консультації з парламентарями та підприємцями для напрацювання довгострокового рішення, додали у міністерстві.