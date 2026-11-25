Альтернативна логістика дорожча на 50-80 євро за тонну, що безпосередньо зменшує доходи виробників.

Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру суттєво обмежують український аграрний експорт – у вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн агропродукції, що становить лише 46% від необхідного обсягу.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

За словами Висоцького, Україна перенаправила експортні вантажі через дунайські порти, залізничні й автомобільні маршрути, зокрема в межах «Шляхів солідарності» ЄС. Однак альтернативна логістика дорожча на 50-80 євро за тонну, що безпосередньо зменшує доходи виробників.

«Якщо ситуація з експортом не покращиться, частина господарств може зіткнутися з труднощами фінансування виробництва у 2027 році», – наголосив Висоцький.

За даними Мінагро, цьогоріч очікують, що наша держава збере понад 80 млн тонн зернових та олійних культур, близько 60 млн тонн із яких призначені для експорту. Водночас за умови збереження обмежень морського експорту понад 30 млн тонн агропродукції можуть залишитися невивезеними до завершення маркетингового сезону в червні 2027 року.

У міністерстві додали, що українське зерно є важливим джерелом продовольства для країн Африки, Азії та Близького Сходу, тому затримки поставок створюють додаткові ризики для глобальної продовольчої безпеки.