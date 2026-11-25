Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що всьоме посприяла возз’єднанню російських та українських дітей із їхніми родинами.

Як ідеться на її сторінці у Facebook, загальна кількість дітей, яких вдалося повернути в родини завдяки її гуманітарним зусиллям, зросла до 43.

«Сьогодні возз’єднання дев’ятьох дітей із їхніми родинами відбулося за повної співпраці російського та українського лідерів. Я залишаюся рішуче налаштованою продовжувати свою гуманітарну роботу та об’єднувати сім’ї», - ідеться в дописі першої леді США.