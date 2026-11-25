Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що всьоме посприяла возз’єднанню російських та українських дітей із їхніми родинами.
Як ідеться на її сторінці у Facebook, загальна кількість дітей, яких вдалося повернути в родини завдяки її гуманітарним зусиллям, зросла до 43.
«Сьогодні возз’єднання дев’ятьох дітей із їхніми родинами відбулося за повної співпраці російського та українського лідерів. Я залишаюся рішуче налаштованою продовжувати свою гуманітарну роботу та об’єднувати сім’ї», - ідеться в дописі першої леді США.
- Днями Меланія Трамп повідомила, що веде переговори з представниками України та Росії і сподівається на досягнення ще одного режиму припинення вогню до Різдва.
- Раніше за посередництва першої леді США вдалося провести гуманітарну місію в Олешках на Херсонщині, які окуповані росіянами.
- Олешки роками перебували в російській окупації, цьогоріч ворог так погіршив гуманітарну ситуацію, що люди голодували. Україна кілька разів скидала з дронів їжу і продукти першої необхідності. Є дані, що окупанти їх відбирали.
- Більше про це читайте в матеріалі "«Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках".