Сепаратист повідомив, що з'явиться у каталонському парламенті в Барселоні.

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон заявив, що повернеться до Іспанії 12 грудня – майже через десять років після того, як залишив країну після невдалої спроби домогтися незалежності провінції.

Про це пише DW.

Кілька днів тому Верховний суд Іспанії закрив кримінальне провадження проти нього на підставі суперечливого закону про амністію, усунувши останню юридичну перешкоду для його повернення.

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Виступаючи на телевізійній пресконференції в Брюсселі, Пучдемон повідомив, що повернеться до каталонського парламенту в Барселоні. “Я поїхав звідти як голова уряду Каталонії і повернуся туди, де каталонська демократія обирає або усуває своїх очільників – до парламенту Каталонії. Я зроблю це в суботу, 12 грудня, опівдні, і того ж вечора зможу заночувати вдома, зі своєю родиною”, – сказав він.

Пучдемон також анонсував плани представити 17 грудня пропозицію щодо відновлення боротьби за незалежність Каталонії.

Хто такий Карлес Пучдемон?

Пучдемон – колишній очільник Каталонії, заможного регіону на північному сході Іспанії, що має власну мову, культуру та потужний рух за відокремлення.

У жовтні 2017 року він очолював регіональний уряд Каталонії, коли той організував референдум про незалежність від Іспанії, який іспанські суди визнали незаконним.

Це голосування, а також подальша невдала спроба відокремитися від Іспанії, спровокували найсерйознішу політичну кризу в країні за останні десятиліття, посиливши напруженість між центральним урядом у Мадриді та каталонськими сепаратистами.