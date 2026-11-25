У Литві чоловіку висунули обвинувачення в допомозі Росії в діяльності проти держави через збір розвідданих про стратегічно важливу інфраструктуру та підтримку України.

Також чоловіка звинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки, зокрема гранат, та в порушенні громадського порядку, пише LRT.

За даними прокуратури, підозрюваний почав збирати інформацію у серпні 2021 року, виконуючи завдання російських спецслужб. Йшлося про дані щодо важливої для національної безпеки Литви інфраструктури і допомоги, яку надають нашій державі.

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Слідчі вважають, що чоловік кілька разів отримував гроші від громадян Росії в обмін на свою діяльність. Прокурори зазначили, що наявні докази дають достатні підстави вважати, що він збирав інформацію в інтересах РФ.

Розслідування розпочалося після інциденту в березні минулого року, коли підозрюваний проник на територію приватної компанії і таємно фотографував на телефон допомогу, яку там зібрали для українських військових. Він також сфотографував територію підприємства і прилеглі ділянки. За словами прокурорів, під час зйомки чоловік був у медичній масці.

Працівник компанії помітив підозрілу поведінку та підійшов запитати, що той робить. У відповідь підозрюваний бризнув працівнику в обличчя сльозогінним газом і втік з місця події. Про випадок повідомили в поліцію.

Правоохоронці провели розслідування, встановили особу підозрюваного і затримали його. Подальші слідчі дії показали, що зловмисник міг брати участь у ширшій операції зі збору розвідданих ще з 2021 року.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.