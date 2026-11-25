Також британські військові розглядають встановлення захисних сіток навколо літаків, які залишаються просто неба.

Королівські ВПС Великої Британії на ніч переміщують літаки до ангарів та укріплених укриттів, щоб убезпечити їх від можливих атак безпілотників. Для літаків, які залишаються біля злітних смуг або на недостатньо захищених базах, планують встановлювати антидронові сітки.

Про це повідомляють Sky News.

Заходи посилюють на тлі зростання загроз. Зокрема, Іран підозрюють у підготовці нападу на авіабазу Фейрфорд у графстві Глостершир, якою користуються ВПС США. Через цю загрозу Пентагон евакуював із бази бомбардувальники. Американські військові також перемістили літаки з іншої британської авіабази після повідомлень про нову загрозу з боку Ірану.

Головний маршал авіації Гарв Смайт заявив, що британські ВПС готуються до ситуації, коли військам доведеться діяти й переміщатися всередині країни. Розосередження літаків у різних місцях ускладнює їх ураження.

Контекст

Під час холодної війни британські військові регулярно тренувалися на випадок масштабного конфлікту, зокрема відпрацьовували швидке розосередження авіації. Після розпаду Радянського Союзу такі навички поступово втрачали актуальність, а кількість військових авіабаз скоротилася.

Тепер ВПС знову відпрацьовують готовність до конфлікту: у березні на базах по всій країні провели двотижневе навчання із симуляцією кібератак і ракетних ударів.