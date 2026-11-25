Українська компанія Rise Technologies інтегрувала систему зв’язку Palych в американський розвідувальний безпілотник RQ-20A Puma AE, який передали військові Сил безпілотних систем. Про це повідомляє Defender Media.

RQ-20A Puma AE розробила американська компанія AeroVironment. Безпілотник запускають з руки, а для ведення розвідки він оснащений оптичною та інфрачервоною камерами. Вологозахищений корпус дозволяє йому приземлятися як на сушу, так і на воду. За даними виробника, Puma може перебувати в повітрі понад три години, а розмах крил становить 2,8 метра.

У 2023 році США профінансували передачу Україні понад 500 безпілотників Puma разом із наземним обладнанням. За словами українських пілотів, ці апарати відзначаються надійністю: вони здатні працювати під час дощу, туману та снігу, а також витримувати падіння й невдалі приземлення. Штатно безпілотник використовує цифровий канал передачі даних DDL, однак він виявився вразливим до сучасних засобів РЕБ. Через це військові Сил безпілотних систем не використовували ці дрони.

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Для модернізації Puma компанія Rise Technologies встановила на нього стандартний комплект системи зв’язку Palych. За даними компанії, розробка дозволяє переносити штатний канал зв’язку безпілотника в іншу робочу смугу частот. Її можна обирати залежно від поточної радіоелектронної обстановки, щоб зменшити вплив перешкод і засобів РЕБ.

Після інтеграції Palych у RQ-20A Puma AE компанія провела лабораторні та польові випробування. За повідомленням розробника, обидва етапи завершилися успішно. Під час тестування система підтримувала повний рівень сигналу. У Rise Technologies оцінюють, що після модернізації Puma зможе виконувати місії на відстані до 50 км навіть за умов активного придушення зв’язку засобами РЕБ.

Систему Palych також використовують для модернізації ударних FPV-дронів і комерційних квадрокоптерів, зокрема окремих моделей DJI та Autel. За даними Rise Technologies, у різних конфігураціях її вже встановили на 6000 безпілотників.

Нагадаємо, Rise Technologies також розробила аналоговий відеопередавач Hish, у якому оператор може змінювати робочу частоту та потужність безпосередньо під час польоту безпілотника.