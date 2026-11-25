Наразі компанія виготовила до 10 одиниць цього НРК і готується запустити серійне виробництво

Українська компанія Rovertech модернізувала дистанційно керований комплекс наземного роботизованого очищення (КНРО) «Змій». Оновлена версія отримала електричну силову установку, супутниковий зв’язок Starlink, посилену силу удару та збільшений час безперервної роботи. Про це повідомляє «Оборонка» з посиланням на співзасновника Rovertech Бориса Дрожака.

За словами Дрожака, насамперед компанія переобладнала силову установку та ходову частину комплексу, зробивши його повністю електричним. Крім того, оновлена версія отримала супутниковий зв’язок Starlink, що забезпечить дистанційне керування комплексом без обмежень. Також комплекс герметизували, щоб усунути проблеми з накопиченням пилу, та спростили його обслуговування.

Як зазначив співзасновник компанії, попередню версію «Змія» доводилося зупиняти кожні 50 хвилин для проведення технічного обслуговування. Натомість новий комплекс, за очікуваннями виробника, зможе безперервно працювати до трьох годин.

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Змінилися й ходові характеристики машини. Якщо попередня версія під час розмінування рухалася зі швидкістю 1–1,5 км/год, то оновлена зможе розвивати швидкість до 2 км/год. Максимальна глибина удару ланцюгів залишилася незмінною — до 18 см, однак сила удару збільшилася.

Як і попередня модифікація, оновлений «Змій» призначений для знешкодження різних вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкових і протипіхотних мін. Водночас, за словами Бориса Дрожакa, ефективність роботи комплексу вдалося підвищити.

Першу версію дистанційно керованого комплексу «Змій» розробили для активного бойового та гуманітарного розмінування. За даними виробника, він може працювати на відстані до 40 км, має запас ходу 20 км і здатний розміновувати до 1 га території на одному заряді.