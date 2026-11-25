У Лівії повідомили про загибель двох офіцерів морських сил внаслідок української атаки дронами по російських суднах в порту Бенгазі, пише NBC. Відповідну заяву зробила Лівійська національна армія (ЛНА) – воєнізоване угруповання, що бореться за контроль над територією Лівії з міжнародно визнаним урядом. ЛНА має підтримку Росії, зокрема співпрацювала з ПВК «Вагнер».

Заяву про загибель зробили 24 листопада – через два дні після атаки. Лівійська національна армія стверджує, що поранені померли в вівторок.

Головнокомандувач ЛНА погрожує помстою.

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Наближені до ЛНА посадовці на умовах анонімності повідомили, що українська атака спричинила поранення щонайменше 10 людей – громадян Росії і Лівії.

Атака на російські кораблі біля Лівії

22 листопада на російському військовому кораблі «Меркурій» стався вибух в порту Бенгазі. Це відбулося під час зупинки судна для поповнення запасами водою і продовольством дорогою назад до Росії.

«Меркурій» входить до Чорноморського флоту, але Росія тримала це судно на базах північного флоту в Африці через війну.

Наступного дня український президент Володимир Зеленський повідомив, що російський корвет затопила Україна.

«Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет “Меркурій”, і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році», – сказав він.

Другою ціллю операції став російський суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для транспортування озброєння. За словами президента, судно успішно уражено.

У СБУ повідомили, що обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності росіян.

Для проведення операції було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого материнського судна. Попри спроби противника знищити українські дрони з повітря, води й суходолу, безекіпажні катери Служби безпеки досягли мети: виявили та уразили відповідні цілі.