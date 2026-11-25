УЗ запускає новий поїзд Інтерсіті № 777/778 сполученням Київ — Львів, який курсуватиме без зупинок на проміжних станціях.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Перший рейс запланували на 4 грудня. Зі Львова до столиці поїзд вирушатиме о 6:18 і прибуватиме о 12:30. У зворотному напрямку, з Києва, він відправлятиметься о 17:00 та прибуватиме до Львова о 22:58. Час у дорозі становитиме 5 годин 58 хвилин.

У компанії уточнили, що квитки вже надійшли у продаж. Аби побачити оновлену схему поїзда, пасажирам потрібно оновити мобільний застосунок.

Також УЗ повідомила, що дорожчі квитки першого класу відповідають новому рівню сервісу «Комфорт».