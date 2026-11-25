За даними міністерства, до трійки областей із найбільшими площами посіву озимих зернових увійшли:

Станом на 25 листопада українські аграрії засіяли 4,77 млн га озимими зерновими, що становить 91,5% від прогнозованих площ. Озимим ріпаком засіяно 1,17 млн га (106,1% від прогнозу).

Про це повідомило Мінагрополітики .

Майже 5,94 млн га в Україні засіяли озимими культурами.

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