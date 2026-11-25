Майже 5,94 млн га в Україні засіяли озимими культурами.
Про це повідомило Мінагрополітики.
Станом на 25 листопада українські аграрії засіяли 4,77 млн га озимими зерновими, що становить 91,5% від прогнозованих площ. Озимим ріпаком засіяно 1,17 млн га (106,1% від прогнозу).
Серед основних посівів:
- пшениця і тритикале – 4,19 млн га (92,3%);
- ячмінь – 499,8 тис. га (84,2%);
- жито – 75,7 тис. га (98,7%).
За даними міністерства, до трійки областей із найбільшими площами посіву озимих зернових увійшли:
- Одеська – 524,5 тис. га;
- Дніпропетровська – 521,4 тис. га;
- Миколаївська – 507 тис. га.