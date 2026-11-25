Заяви росіян про нібито захоплення Барвінівки у Запорізькій області не відповідають дійсності, адже населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

В Угрупованні військ «Південь» та у 7-му корпусі ДШВ уточнили, що Барвінівка розташована в тилу українських військ. На підтвердження цього бійці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео безпосередньо в населеному пункті та розгорнули там український прапор.

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що російське військово-політичне керівництво постійно вигадує просування у бік Запоріжжя. Зокрема, на початку серпня пропагандистські ресурси заявляли про нібито «прорив» оборони українських військ у Барвінівці, а тепер росіяни поширюють фейки про «захоплення» села.